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19:47, 26 сентября 2023Бывший СССР

В правительстве Армении назвали число прибывших из Карабаха переселенцев

Правительство Армении: в республику прибыли более 20 тысяч жителей Карабаха

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Армению прибыли более 20 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Такое число эвакуированных назвала пресс-секретарь премьера республики Никола Пашиняна Назели Багдасарян, передает «Интерфакс».

«На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 20 270 вынужденных переселенцев», — сообщила она.

Также в правительстве отметили создание гуманитарного центра в населенному пункте Корнидзор возле Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах.

Ранее российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Им обеспечили размещение, питание и оказание медицинской помощи.

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    Алевтина Запольская
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