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11:53, 27 сентября 2023Мир

В МИД рассказали о последствиях «заигрывания» Канады с нацистами

Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношениях с Россией
СюжетПротесты в России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Связи Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией. О последствии такого поведения рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, все это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях», — сказала она.

По ее словам, Россия рассматривает Канаду как крайне недружественное государство, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму, предав собственную историю. Москва будет соответствующим образом выстраивать собственную политику, подытожила представитель ведомства.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал ветерана СС Ярослава Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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    Виктория Кондратьева
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