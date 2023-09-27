В Николаеве и Херсоне произошли взрывы

«Страна.ua»: в украинском городе Николаеве произошли взрывы

В украинском городе Николаеве произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мэр города Александр Сенкевич призвал не снимать и ничего не публиковать в соцсетях, а также доверять только официальным источникам информации. При этом он не прокомментировал информацию о взрывах, которые слышали очевидцы.

Сведения о взрывах в Николаеве подтвердил российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале. Он уточнил, что на одном из пораженных объектов начался пожар.

В Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также сообщается о взрывах в Херсоне и угрозе ракетного удара. Воздушные силы страны предупредили о возможности атаки беспилотников в Кривом Роге.

Утром 27 сентября стало известно, что в Днепропетровской области повреждены газопроводы и линия электропередачи из-за взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Украины Сергей Лысак.

