В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры из-за взрывов

В Днепропетровской области повреждены газопроводы и линия электропередачи

В Днепропетровской области повреждены газопроводы и линия электропередачи из-за взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Украины Сергей Лысак.

«Повреждены линия электропередачи, газопроводы, четыре хозяйственные постройки, одна была уничтожена до основания», — сказано в публикации.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации рассказал, что на промышленном предприятии в Кривом Роге произошел взрыв. «Возник пожар (...) Огонь спасатели потушили», — написал он в своем канале.