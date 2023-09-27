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09:23, 27 сентября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры из-за взрывов

В Днепропетровской области повреждены газопроводы и линия электропередачи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Днепропетровской области повреждены газопроводы и линия электропередачи из-за взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Украины Сергей Лысак.

«Повреждены линия электропередачи, газопроводы, четыре хозяйственные постройки, одна была уничтожена до основания», — сказано в публикации.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации рассказал, что на промышленном предприятии в Кривом Роге произошел взрыв. «Возник пожар (...) Огонь спасатели потушили», — написал он в своем канале.

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    Алевтина Запольская
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