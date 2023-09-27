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14:14, 27 сентября 2023Мир

Песков заявил о безусловной причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

Песков: США и Великобритания определенно причастны к взрывам «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Великобритания так или иначе причастны к взрывам на Северных потоках и участвовали в их подготовке. Об этом сообщает ТАСС.

«Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией», — отметил Песков.

Он также добавил, что произошедшее является терактом против критической энергетической инфраструктуры, являющейся международным предприятием.

Ранее Песков заявил, что данные, опубликованные в статье Сеймура Херша по «Северным потокам», совпадают с данными российских спецслужб по причастности иностранных государств к теракту на российских газопроводах.

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    Максим Габриелян
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