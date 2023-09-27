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12:42, 27 сентября 2023Мир

Взрывы на «Северных потоках» были зафиксированы норвежскими учеными

Guardian: ученые из Норвегии фиксировали 4 взрыва в акватории «Северных потоков»

Фото: Danish Defence / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar в сентябре 2022 года фиксировали в акватории российских газопроводов «Северный поток» 4 взрыва. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Отмечается, что взрывы были зафиксированы с с датских станций на острове Борнхольм и с аппаратуры Шведской национальной сейсмической сети. Два сейсмических события, получившие названия «Событие S» и «Событие N», были обнаружены 26 сентября 2022 года. Согласно их данным, взрыв на «Северном потоке-2» произошел в 02:03 (мск 03:03), а на «Северном потоке-1» — в 19:03 (мск 20:03). Дополнительные взрывы на каждом из газопроводов были зарегистрированы спустя 7 и 16 секунд соответственно

26 сентября американский журналист Сеймур Херш заявил, что США выбрали для атаки трубопровод «Северный поток», так как посчитали, что смогут легко вывести его из строя и отрицать свою причастность к произошедшему. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты подорвали российские газопроводы из-за боязни потерять влияние на Германию и Европу

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    Виктория Кондратьева
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