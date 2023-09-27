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20:11, 27 сентября 2023Мир

В США оценили вероятность применения ядерного оружия Россией

RAND: США опасаются применения Россией ядерного оружия из-за западной эскалации

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Белый дом всерьез опасается применения ядерного оружия Россией из-за попыток эскалации украинского конфликта со стороны западных государств в виде новых поставок вооружений, но вместе с тем понимает, что Москва не имеет планов использования ядерного оружия в ходе СВО. Такие выводы содержатся в новом докладе аналитического центра RAND.

«В зависимости от траектории конфликта способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Эта реальность заставляет политиков США и их союзников разрабатывать планы реагирования на действия России. Это также подчеркивает важность сохранения политических и военных каналов связи с Россией, которые могут стать жизненно важными для остановки спирали эскалации», — говорится в тексте доклада.

Аналитики отмечают, что США и западные союзники не могут ограничивать Россию в видах и количестве ядерного оружия, которое Москва осмелится применить в условиях, до которых Запад может довести поддержкой Украины. «Руководство России может осознать, что затраты и риски использования лишь небольшого количества или только небольших ядерных вооружений не сильно отличаются от тех, которые связаны с использованием большего или более мощного оружия, особенно если Кремль считает, что последнее позволит достичь российских боевых целей», — резюмировали авторы.

Ранее аналитики RAND предположили, что Украина может организовать новые теракты или нанести более активные удары внутри России. Однако в таком случае Киев рискует потерять поддержку НАТО, так как альянс не одобрит использование своего оружия для нанесения ударов внутри России из-за опасений применения тактического ядерного оружия Москвой.

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    Виктория Кондратьева
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