ВСУ повторно обстреляли российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле села Большетроицкое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли село Большетроицкое Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины повторно обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — заявил губернатор.

В результате случившегося повреждены четыре жилых дома — осколками снарядов выбиты окна, а также посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки. В селе работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в этот же день при обстреле села Большетроицкое был ранен мужчина, косивший траву на участке. Его доставили в Белгород для оказания медицинской помощи.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.