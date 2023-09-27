Косивший траву житель российского региона получил ранение при обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгородской области один человек ранен при обстреле ВСУ

В Белгородской области один человек ранен при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В момент обстрела мужчина косил траву, уточнил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Сейчас пострадавшего россиянина везут в Белгород для оказания ему помощи. Медики диагностировали у него осколочные ранения бедра, уточнил губернатор.

Также в результате обстрела было повреждено частное домовладение. «Посекло крышу», — конкретизировал Гладков. После атаки на месте работают аварийные службы, ведется подомовой обход.

26 сентября женщина пострадала при обстреле Белгородской области украинскими войсками. Один из снарядов ударил по территории частного дома. В результате местная жительница получила осколочное ранение головы.