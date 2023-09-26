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19:35, 26 сентября 2023Россия

Женщина пострадала при обстреле российского региона со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ села Долгое пострадала женщина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области при обстреле села Долгое Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из снарядов ударил по территории частного дома. В результате местная жительница получила осколочное ранение головы. Сейчас скорая помощь везет пострадавшую в центральную районную больницу.

Гладков добавил, что в доме пробита кровля. В данный момент оперативные службы проводят обход остальных домов села.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Большетроицкое Шебекинского городского округа. До этого также был нанесен удар по селу Новая Таволжанка, расположенному в километре от российско-украинской границы. В результате атаки повреждена линия электроснабжения.

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Кроме того, накануне, 25 сентября, мощному артиллерийскому обстрелу подвергся город Шебекино. Один из снарядов упал на дорогу, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. В результате была ранена женщина. Еще часть боеприпасов прилетела на территорию промышленного предприятия. Там пострадали два человека.

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    Константин Лысяков
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