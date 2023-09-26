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17:26, 26 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Гладков сообщил об обстреле села Большетроицкое в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — уточнил он.

В результате случившегося повреждены два объекта торговли, в четырех домовладениях выбиты окна, а также посечены фасады, заборы и крыши. В селе работают оперативные и аварийные службы.

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