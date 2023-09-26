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12:14, 26 сентября 2023Россия

Шебекино в Белгородской области подверглось мощному артиллерийскому обстрелу

Белгородский губернатор Гладков заявил о мощном артиллерийском обстреле Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области подвергся мощному артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — зафиксировано восемь прилетов. Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле», — сказал глава области, отметив, что при атаке пострадала пассажирка автомобиля.

Затем город подвергся повторному обстрелу, часть снарядов прилетела на территорию промышленного предприятия, где пострадали двое сотрудников. Женщину с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти доставили в больницу.

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    Никита Абрамов
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