Шебекино в Белгородской области подверглось мощному артиллерийскому обстрелу

Белгородский губернатор Гладков заявил о мощном артиллерийском обстреле Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области подвергся мощному артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — зафиксировано восемь прилетов. Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле», — сказал глава области, отметив, что при атаке пострадала пассажирка автомобиля.

Затем город подвергся повторному обстрелу, часть снарядов прилетела на территорию промышленного предприятия, где пострадали двое сотрудников. Женщину с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти доставили в больницу.