Прилет украинской ракеты в Шебекино Белгородской области попал на видео

Прилет ракеты ВСУ в Шебекино Белгородской области попал на видео

Прилет ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на проезжую часть в Шебекино Белгородской области попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На записи видно, как снаряд разрывается на дороге, по которой едут автомобили. Проезжую часть окутывает густой серый дым.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате случившегося пострадала женщина — она ехала в одной из машин. Россиянка получила легкую контузию, от госпитализации отказалась.

В этот же день при обстреле ВСУ поселка Уразово в Валуйском городском округе пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

