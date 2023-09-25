В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ

В Белгородской области женщина пострадала при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Шебекино. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из снарядов разорвался на дороге, по которой ехали автомобили. Пострадавшей оказалась пассажирка одной из машин.

Помимо этого, в ходе обстрела Шебекино были повреждены восемь домовладений и четыре автомобиля. Также повреждения получила линия электропередачи. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ВСУ обстреляли Брянскую область из реактивной системы залпового огня «Град». В результате атаки было повреждено производственное помещение одного из местных сельхозпредприятий и уничтожено несколько голов крупного рогатого скота.