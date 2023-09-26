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12:11, 26 сентября 2023Россия

В двух российских селах частично пропал свет после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: в двух белгородских селах перебои со светом после атаки ВСУ

Фото: РИА Новости

В двух селах Белгородской области частично пропал свет после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Во вторник, 26 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в километре от российско-украинской границы. В результате атаки были повреждена линия электроснабжения. «Под отключение частично попадают абоненты села Новая Таволжанка и села Архангельское», — отметил губернатор.

Помимо этого, в ходе обстрела была повреждена постройка на территории одного из домовладений. Ликвидация последствий начнется в ближайшее время, добавил Гладков.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. По данным министерства, объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

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    Алан Босиков
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