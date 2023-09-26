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10:35, 26 сентября 2023Россия

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над российским регионом

Минобороны: украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Белгородской областью

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщили власти российского региона.

По данным военного ведомства, аппарат беспилотного типа был сбит около 9:40 мск. Целью дрона были объекты на территории России, подчеркнули в Минобороны.

26 сентября украинские войска обстреляли Белгородскую область из артиллерии. В результате обстрела в поселке Задорожный повреждена линия электропередачи — часть жителей временно остались без света.

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    Алан Босиков
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