Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над российским регионом

Минобороны: украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщили власти российского региона.

По данным военного ведомства, аппарат беспилотного типа был сбит около 9:40 мск. Целью дрона были объекты на территории России, подчеркнули в Минобороны.

26 сентября украинские войска обстреляли Белгородскую область из артиллерии. В результате обстрела в поселке Задорожный повреждена линия электропередачи — часть жителей временно остались без света.