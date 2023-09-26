Губернатор сообщил об обстреле российского приграничного региона

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле поселка Задорожный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину поселка Задорожный в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет», — рассказал губернатор.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи — часть жителей временно остались без света. Гладков заверил, что в ближайшее время аварийные бригады займутся ликвидацией последствий.

Вечером 25 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. В Минобороны подчеркнули, что все они были самолетного типа. Гладков уточнил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, по предварительным данным, пострадавших нет.