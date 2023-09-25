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22:12, 25 сентября 2023Россия

Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили дроны самолетного типа.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.

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    Марина Совина
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