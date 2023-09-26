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10:24, 26 сентября 2023Россия

Система ПВО сбила беспилотник в небе над российским регионом

В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, БПЛА был обнаружен и уничтожен в небе над Грайворонским округом близ села Санково.

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Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, на земле при падении обломков БПЛА нет ни пострадавших, ни разрушений. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях», — добавил он.

Ранее сообщалось, что над Курской областью за ночь на 26 сентября были сбиты пять БПЛА Вооруженных сил Украины. Также вечером 25 сентября системы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью.

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    Марк Леонов
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