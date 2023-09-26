Минобороны доложило о пятом за ночь сбитом беспилотнике ВСУ в Курской области

МО РФ: в Курской области около 5:30 утра сбили еще один украинский беспилотник

В Курской области около 5:30 утра во вторник, 26 сентября, сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данное устройство стало пятым ликвидированным по счету за ночь на территории приграничного региона. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что по два дрона уничтожили примерно в 22:30 и 23:00 в минувший понедельник.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал граждан, что в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Власти призывали людей сохранять спокойствие.

Вечером 25 сентября силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. В Минобороны подчеркнули, все они были самолетного типа.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник уничтожили в Грайворонском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал. Фрагментами дрона оказался посечен один автомобиль.