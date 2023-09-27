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21:57, 27 сентября 2023Россия

В Кремле оценили извинения Трюдо за чествование ветерана СС в парламенте Канады

Песков приветствовал извинения Трюдо за чествование ветерана СС в Канаде
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу SHOT оценил извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование ветерана СС, служившего в дивизии «Галичина», в парламенте страны.

«То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что наверняка для принятия такого решения потребовалось ознакомление с дополнительными историческими справками», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что молодому и среднему поколению Канады представилась возможность ознакомиться, как было на самом деле, кто и с кем воевал в годы Второй мировой войны. Он назвал это позитивным фактом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование в парламенте ветерана СС, служившего в дивизии «Галиция», Ярослава Хунки. Он назвал его присутствие ужасной ошибкой и надругательством над памятью людей, пострадавших от нацизма.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

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