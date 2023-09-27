В Киеве признали неспособность ATACMS и Taurus помочь в противостоянии с Россией

Подоляк: передача Украине ATACMS и Taurus не поможет в противостоянии с Россией

Передача Киеву дальнобойных ракет западного производства ATACMS и Taurus не поможет в противостоянии с Россией, поскольку не способна компенсировать разницу в количестве вооружений. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит РИА Новости.

«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — заявил чиновник.

Подоляк добавил, что на Украине создается производство собственных ракет, его планируют наращивать в дальнейшем.

25 сентября экс-спецпомощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что на этой неделе США могут объявить о решении предоставить республике ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. При этом он допустил, что ATACMS могут появиться на поле боя уже на следующей неделе.