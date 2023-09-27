Экс-офицер КМП США Риттер: армия России перехватила инициативу на фронте

Успехи в наступлении армии России говорят о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступать, дабы не подвергнуться полному уничтожению обороняющихся подразделений. Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфонгу.

«С момента [начала российских наступательных действий] инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, [украинцам] придется отступать за Днепр и сдать большие территории», — заявил бывший американский военный, признав, что Российская армия уже перехватила инициативу на фронте.

Ранее экс-разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что ВСУ оказались уязвимы на передовой из-за эффективности российской тактики, заключающейся в применении артиллерии. Он также добавил, что из-за активности российской артиллерии ВСУ не способны перегруппироваться для проведения контрнаступления. По его мнению, момент для успешной операции для Киева уже упущен и поставки новых вооружений не изменят ситуацию.