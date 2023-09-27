В США рассказали об уязвимости ВСУ на передовой

Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ уязвимы из-за точности российской артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались уязвимы на передовой из-за эффективности российской тактики, заключающейся в применении артиллерии. Об этом заявил экс-разведчик армии США Тони Шаффер в интервью каналу на Youtube Judging Freedom.

«Русские на порядок улучили свои навыки по использованию артиллерии. Как только вы начинаете перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, то вас сразу заметят и в течение нескольких минут вам на голову обрушивается волна из снарядов», — заявил военный аналитик.

Он также добавил, что из-за активности российской артиллерии ВСУ не способны перегруппироваться для проведения контрнаступления. По его мнению, момент для успешной операции для Киева уже упущен и поставки новых вооружений не изменят ситуацию.

Ранее экс-разведчик предположил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону. Он предупредил, что ВСУ придется изменить тактику из-за продолжающихся неудач на поле боя.