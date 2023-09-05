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20:27, 5 сентября 2023Мир

В США предсказали переход украинских войск к обороне

Бывший разведчик США Шаффер: ВСУ придется занять оборонительные позиции

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер считает, что украинские войска могут перейти в глухую оборону. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он предупредил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется изменить тактику из-за продолжающихся неудач на поле боя.

«Я думаю, [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским наступлением», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам бывшего американского разведчика, украинский лидер получает доклады о том, что атаки ВСУ оказались контрпродуктивны. Шаффер указал, что добиться прогресса в контрнаступлении украинской армии помешала эффективная российская линия обороны. Он отметил, что у Москвы было достаточно времени, чтобы просчитать шаги противника.

Ранее Шаффер заявил, что если бы контрнаступление планировали Соединенные Штаты, то Вооруженные силы Украины добились бы гораздо больших успехов. Он также обратил внимание на неспособность украинских военнослужащих составить целостный план из-за того, что все члены НАТО дают разные советы.

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    Варвара Кошечкина
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