Экс-разведчик Шаффер: ВСУ добились бы больших успехов, если бы слушали США

Если бы контрнаступление планировали Соединенные Штаты, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились бы гораздо больших успехов. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У нас есть эффективные бронетанковые соединения, предназначенные для того, чтобы проникать вглубь обороны противника», — отметил он.

Военные подчеркнул, что, если американские советники и принимают участие в консультациях с Киевом, то их советы не всегда воспринимаются ВСУ. Также Шаффер указал на неспособность украинских военнослужащих составить целостный план из-за того, что все члены НАТО дают разные советы.

«Либо у нас некомпетентные командиры и генералы на поле боя, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают», — резюмировал бывший разведчик.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО подставила Киев, неправильно оценив возможности Вооруженных сил Украины для контрнаступления.

Он также отметил, что провал удара Киева был заранее предопределен нехваткой авиации у украинской армии. По оценкам Джонсона, каждый запущенный самолет «сразу же сбивается» российскими военными.

Кроме того, Ларри Джонсон рассказал, что американское руководство тратит огромные суммы на помощь Киеву, но результатов это не приносит. По его признанию, с начала спецоперации США выделили Украине больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет.