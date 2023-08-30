Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 30 августа 2023Мир

В США заявили о переоценке возможностей ВСУ для контрнаступления

Аналитик ЦРУ заявил о неверной оценке ситуации США перед наступлением Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Libkos / AP

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО подставила Киев, неправильно оценив возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления. Об ошибке альянса он рассказал на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

«Западные политики и военные воодушевляют ВСУ продолжать наступать. На мой взгляд, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим», — сообщил экс-аналитик ЦРУ.

Он также отметил, что провал удара Киева был заранее предопределен нехваткой авиации у ВСУ. По оценкам Джонсона, каждый запущенный самолет «сразу же сбивается» Российской армией.

Ранее Джонсон заявил, что Украина не сможет захватить Крым даже при помощи НАТО. По его словам, Москва серьезно относится к полуострову и воспримет любые угрозы ему как реальные. Тем не менее у Киева не получается наносить удары по Крыму даже таким западным оружием, как HIMARS, благодаря мощности российских систем противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Российские самолеты устроили охоту за скоростными катерами ВСУ в Черном море. Потоплены шесть кораблей Украины

    Крымский мост защитили от атак катеров-камикадзе ВСУ баржами

    Россиянкам назвали модную замену резиновым сапогам

    Губернатор объявил о возобновлении работы аэропорта Пскова после атаки дрона

    После смены бренда Domino's Pizza в России пообещали новое меню

    Названо основное условие при выборе между ПВО и РЭБ для уничтожения БПЛА

    Бывший солист группы «Чай вдвоем» раскрыл причину распада дуэта

    Под Воронежем дрон уничтожил сельский туалет

    Диверсант осужден на 12 лет за подготовку теракта с ракетой в Брянской области

    У российского школьника остановилось сердце после употребления энергетика и комы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости