В США заявили о переоценке возможностей ВСУ для контрнаступления

Аналитик ЦРУ заявил о неверной оценке ситуации США перед наступлением Украины

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО подставила Киев, неправильно оценив возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления. Об ошибке альянса он рассказал на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

«Западные политики и военные воодушевляют ВСУ продолжать наступать. На мой взгляд, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим», — сообщил экс-аналитик ЦРУ.

Он также отметил, что провал удара Киева был заранее предопределен нехваткой авиации у ВСУ. По оценкам Джонсона, каждый запущенный самолет «сразу же сбивается» Российской армией.

Ранее Джонсон заявил, что Украина не сможет захватить Крым даже при помощи НАТО. По его словам, Москва серьезно относится к полуострову и воспримет любые угрозы ему как реальные. Тем не менее у Киева не получается наносить удары по Крыму даже таким западным оружием, как HIMARS, благодаря мощности российских систем противовоздушной обороны.