Экс-агент ЦРУ Джонсон: США напрасно тратят миллионы на помощь Украине

Американское руководство тратит огромные суммы на помощь Киеву, но результатов это не приносит. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, с начала спецоперации США выделили Украине больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет. «На самом деле, если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине», — отметил Джонсон.

При этом, несмотря на финансирование, украинское контрнаступление оказалось безуспешным, добавил он. Аналитик также выступил с критикой в адрес военных экспертов, высказывающихся о слабости российских войск. Он упрекнул их во лжи, отметив, что подобные заявления также подстегивают Украину продолжать боевые действия и нести потери.

Собеседник Джонсона, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, согласился с ним. «У [президента России] Владимира Путина лучшая армия в мире, а мы тратим гораздо больше, чем суммарно Россия, Китай и следующие десять стран по количеству военных расходов», — заявил он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Вашингтон прекратить направлять Украине финансовую помощь и оружие. Она подчеркнула, что вместо этого власти должны остановить конфликт и стать посредником для заключения мирного соглашения.