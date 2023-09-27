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19:25, 27 сентября 2023Моя страна

В Рязанской области пройдет неделя промышленного туризма

Со 2 по 6 октября в Рязанской области пройдет неделя промышленного туризма

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Акция «Неделя промышленного туризма» состоится в Рязанской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный комитет инвестиций и туризма.

Отмечается, что мероприятие пройдет со 2 по 6 октября в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

«Сколько пчелиных семей живут на пасеке НИИ пчеловодства, откуда берется свет в доме, как рождаются елочные игрушки и какой на вкус солод — это и многое другое можно будет узнать на Неделе промышленного туризма», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что участники проекта смогут побывать на крупных предприятиях Рязани и области и познакомиться с местными брендами.

Также в сентябре свыше 100 мастеров представят ремесленное искусство Северной Осетии на форуме-выставке «Россия». Об этом рассказала руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Ольга Дзгоева.

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    Фариза Бацазова
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