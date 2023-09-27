Российский самолет с отказавшим двигателем вынужденно сел в кукурузном поле

Легкомоторный самолет с отказавшим двигателем сел в поле под Оренбургом

Легкомоторный самолет Diamond DA40 совершил вынужденную посадку в кукурузном поле села Завьяловка Оренбургской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Как стало известно, причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. Информация о повреждениях самолета и пострадавших не уточняется. Также неизвестно, с какой целью выполнялся рейс.

Источник издания добавил, что воздушное судно принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации имени Новикова (СПбГУГА).

Ранее пассажирский самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска. По предварительным данным, у Airbus A320 отказала гидравлика. На борту находился 161 человек, 23 из них — дети.