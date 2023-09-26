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14:59, 26 сентября 2023Путешествия

Ошибку пилотов назвали причиной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Mash: самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле из-за ошибки пилотов

Кадр: Telegram-канал Mash

Ошибочные действия пилотов названы причиной экстренной посадки самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Сочи в Омск, в поле под Новосибирском. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, после расшифровки черных ящиков стало известно, что капитан воздушного судна и второй пилот не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за этого у пассажирского самолета Airbus A320 быстро закончилось топливо.

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«У лайнера отказала "зеленая" гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске, — говорится в сообщении. — Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение "уборка". По факту же они остались выпущенными».

Отмечается, что все эти показания отобразились на табло, однако пилоты этого не заметили, поскольку ориентировались на положение крана. Именно поэтому они рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки. «После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но не долетели и приземлились в поле», — добавил источник.

Ранее в сентябре сообщалось, что Росавиация проведет расследование инцидента с Airbus A320, который сел в поле в 180 километрах от Новосибирска. Ведомство сформировало комиссию, которая направилась к месту происшествия.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек, 23 пассажира из них — дети.

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    Фариза Бацазова
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