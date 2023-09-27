В Запорожье полицейские пресекли незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ

В Запорожье полицейские нашли в доме схрон с оружием и взрывчатыми веществами

В Запорожской области полицейские пресекли незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время розыскных мероприятий силовики нашли в поселке Мирное дом. Там находился схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Отмечается, что в доме проживает уроженец Республики Северная Осетия. У него изъяли пистолет Макарова с девятью патронами, восемь магазинов АК, почти 600 патронов для АК, предметы схожи с выстрелами осколочными гранатометными, три гранаты Ф1, три гранаты РГД и три термобарических выстрела для гранатомет РПГ.

«Материалы по данному факту переданы в следственные подразделения для принятия процессуального решения», — уточнили в пресс-службе.

