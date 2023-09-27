Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 27 сентября 2023Силовые структуры

В Запорожье полицейские пресекли незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ

В Запорожье полицейские нашли в доме схрон с оружием и взрывчатыми веществами

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области полицейские пресекли незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время розыскных мероприятий силовики нашли в поселке Мирное дом. Там находился схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Отмечается, что в доме проживает уроженец Республики Северная Осетия. У него изъяли пистолет Макарова с девятью патронами, восемь магазинов АК, почти 600 патронов для АК, предметы схожи с выстрелами осколочными гранатометными, три гранаты Ф1, три гранаты РГД и три термобарических выстрела для гранатомет РПГ.

«Материалы по данному факту переданы в следственные подразделения для принятия процессуального решения», — уточнили в пресс-службе.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил установить квоты на вывоз топлива из России

    Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

    48-летняя Шарлиз Терон появилась на публике в прозрачной юбке

    Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС в парламенте Канады

    Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане

    На Украине отметили ненадлежащее состояние бомбоубежищ

    В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

    США отвергли принуждение бизнеса к прекращению взаимодействия с Россией

    В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе

    Мужчина отправился в отпуск и едва не лишился ноги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости