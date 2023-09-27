На Украине вынесли обвинения бывшему адвокату Медведчука

СБУ заочно обвинила бывшего адвоката Медведчука Рыбина в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (ВСУ) вынесла заочные обвинения в коллаборационизме бывшему адвокату Виктора Медведчука Валентину Рыбину. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Рыбин сотрудничал с Медведчуком и украинским блогером Анатолием Шарием, которых Киев подозревает в государственно измене. Кроме того, ему вменяют сотрудничество с властями Херсонской области.

Его обвиняют в преступлении по части 5 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины, а также в оправдании действий России, которые СБУ расценивает как агрессию.

Ранее СБУ заочно возбудила дело в отношении руководителя медиахолдинга Донецкой народной республики Романа Беседина. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «госизмене».