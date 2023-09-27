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13:33, 27 сентября 2023Бывший СССР

На Украине вынесли обвинения бывшему адвокату Медведчука

СБУ заочно обвинила бывшего адвоката Медведчука Рыбина в коллаборационизме

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (ВСУ) вынесла заочные обвинения в коллаборационизме бывшему адвокату Виктора Медведчука Валентину Рыбину. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Рыбин сотрудничал с Медведчуком и украинским блогером Анатолием Шарием, которых Киев подозревает в государственно измене. Кроме того, ему вменяют сотрудничество с властями Херсонской области.

Его обвиняют в преступлении по части 5 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины, а также в оправдании действий России, которые СБУ расценивает как агрессию.

Ранее СБУ заочно возбудила дело в отношении руководителя медиахолдинга Донецкой народной республики Романа Беседина. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «госизмене».

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    Алевтина Запольская
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