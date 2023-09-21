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17:47, 21 сентября 2023Бывший СССР

На Украине возбудили дело в отношении руководителя медиахолдинга ДНР

СБУ возбудила дело в отношении руководителя медиахолдинга ДНР Романа Беседина

Кадр: Mosreg Second / YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно возбудила дело в отношении руководителя медиахолдинга Донецкой народной республики (ДНР) Романа Беседина. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

Беседина обвиняют в поддержке вхождения Донбасса в состав России, а также в использовании печатных изданий для призывов к участию в выборах на новых территориях.

СБУ предъявила обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность республики» и «госизмена».

Ранее на Украине выдвинули заочные обвинения российскому военному корреспонденту Андрею Руденко. Его обвиняют в поддержке образования ДНР с 2014 года, дискредитации украинских военных, а также передаче «недостоверных сведений» о ситуации на восточном направлении фронта.

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    Алевтина Запольская
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