Россиянам перечислили главные опасности секса без обязательств

Главной опасностью секса без обязательств является риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, заявила секс-коуч, психотерапевт центра Secrets Алена Правда. Некоторые другие минусы этого вида интимной близости она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Правда предупредила, что последствия спонтанного секса могут быть очень серьезными, если не соблюдать осторожность. Прежде всего из-за случайных связей без использования презерватива возрастает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ и гепатитом С.

Еще одним минусом секса без обязательств специалистка назвала эмоциональную боль и разочарование. Она подчеркнула, что такие отношения подходят далеко не всем.

Не всегда людям удается разделить романтические и сексуальные желания, поэтому многие после случайного секса ощущают угрызения советы, пустоту и боль. Также один из партнеров во время секса без обязательств может внезапно почувствовать, что другой его просто использует только для удовлетворения своих потребностей. Это может привести к появлению чувства одиночества и недооцененности Алена Правда секс-коуч

Кроме того, по словам секс-коуча, случайные связи могут перерасти в привычку, из-за которой в будущем окажется трудно наладить серьезные отношения. Если человек постоянно занимается сексом без обязательств, он может стать эмоционально недоступным для других людей и не сможет наслаждаться более глубокими отношениями, отметила Правда.

В заключение коуч добавила, что случайный секс не всегда оправдывает ожидания. Многие вступают в такие отношения, ожидая веселья и радости, но в конечном итоге привязываются, разочаровываются, огорчаются или чувствуют себя введенными в заблуждение.

Ранее психолог Барбара Сантини и секс-коуч Татьяна Дьяченко назвали простую в исполнении позу в сексе для умопомрачительного оргазма. По их мнению, лучше всего для этого подходит позиция «лежачий полицейский».