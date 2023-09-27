Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье

Российская модель Ирина Шейк показала фото в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя манекенщица позирует в прозрачном костюме, сквозь ткань которого виднеется комплект кружевного нижнего белья. Образ Шейк дополняют корсет и чулки на подтяжках.

Поклонники оценили данный кадр и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 75 тысяч лайков. «Просто потрясающая Ирина!», «Королева», «Роскошный образ», «Великолепно выглядишь», «Эффектная женщина», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Mowalola на Неделе моды в Лондоне и подверглась критике в сети. Тогда знаменитость примерила облегающее атласное платье. Визажисты сделали ей макияж с синяком под глазом. Кроме того, Шейк надела для показала оверсайз-кофту с изображением хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который в 1995 году был обвинен в сексуальном насилии.