Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:48, 19 сентября 2023Ценности

В сети обругали выход Ирины Шейк на подиум с синяком под глазом

Фото: CAMERA PRESS / Legion-Media

Российская манекенщица Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Mowalola на Неделе моды в Лондоне и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 37-летняя знаменитость примерила облегающее атласное платье. Визажисты сделали ей макияж с синяком под глазом. Кроме того, Шейк надела для показала оверсайз-кофту с изображением хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который в 1995 году был обвинен в сексуальном насилии.

Подписчики обругали выход модели на подиум в комментариях под публикацией. «С каких пор домашнее насилие стало модным?», «Поощрять физическое насилие — это так низко», «Это романтизация или поддержка пострадавших от домашнего насилия? Непонятно», «Объясните, в чем идея такого макияжа? Очень интересно понять философию дизайнера», «Что-то выглядит это все сомнительно», — высказывались они.

В ноябре 2022 года испанский люксовый бренд Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцах в Карабахе

    В Петербурге почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости