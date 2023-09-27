Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 27 сентября 2023Россия

В российском регионе один человек пострадал при обстреле пограничных районов ВСУ

Губернатор Старовойт: в Курской области один человек пострадал при обстреле ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Курской области один человек пострадал при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

27 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько районов области, проинформировал губернатор. В селе Локоть Рыльского района в нескольких километрах от границы с Украиной женщина была ранена осколками стекла, она отказалась от госпитализации. Помимо этого, в указанном населенном пункте были повреждены два домовладения и надворные постройки.

В деревне Гирьи Беловского района в 12 километрах от госграницы беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие, продолжил Старовойт. В результате атаки были повреждены несколько единиц техники и здание.

Также ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово Суджанского района. В обоих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Ранее 27 сентября косивший траву житель Белгородской области был ранен при обстреле со стороны Украины. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

    Российский врач назвала приводящие к старению омолаживающие процедуры

    Грядущее повышение цен на суши и роллы объяснили

    Украина попросила у Запада оружие для атак на заводы в Иране

    В Кремле ответили на вопрос о задержании бывшего главы правительства Карабаха

    Россиянин прошелся голым по улицам Бали

    В российском регионе один человек пострадал при обстреле пограничных районов ВСУ

    Космонавты вернулись на Землю после самого долгого полета в истории МКС

    Пассажирский самолет попал в шторм и экстренно сел с почти пустым баком

    Песков прокомментировал обращение Хиллари Клинтон к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости