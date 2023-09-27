В российском регионе один человек пострадал при обстреле пограничных районов ВСУ

Губернатор Старовойт: в Курской области один человек пострадал при обстреле ВСУ

В Курской области один человек пострадал при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

27 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько районов области, проинформировал губернатор. В селе Локоть Рыльского района в нескольких километрах от границы с Украиной женщина была ранена осколками стекла, она отказалась от госпитализации. Помимо этого, в указанном населенном пункте были повреждены два домовладения и надворные постройки.

В деревне Гирьи Беловского района в 12 километрах от госграницы беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие, продолжил Старовойт. В результате атаки были повреждены несколько единиц техники и здание.

Также ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово Суджанского района. В обоих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Ранее 27 сентября косивший траву житель Белгородской области был ранен при обстреле со стороны Украины. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями бедра.