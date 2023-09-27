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18:05, 27 сентября 2023Среда обитания

Известная российская артистка рассказала об отсутствии плиты в доме

Артистка и хореограф Алла Сигалова рассказала об отсутствии плиты в доме
Алла Сигалова

Алла Сигалова. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Известная российская артистка и хореограф Алла Сигалова рассказала, что в ее доме нет плиты. Причину ее отсутствия она назвала в интервью журналу Hello.

Сигалова ответила на вопросы о том, готовит ли она для себя и какое у нее коронное блюдо. Хореограф сообщила, что сразу после того, как ее дети выросли, она перестала готовить. «Сейчас у меня даже нет плиты дома, потому что мне это просто не нужно. На кухню я захожу, только чтобы сделать чай или кофе, так что насчет блюд и их приготовления — тут я ничем не могу похвастаться», — поделилась информацией артистка.

В сентябре радио- и телеведущая Тутта Ларсен рассказала, что в 2023 году она собрала первый урожай со своей дачи в Подмосковье. Звезда отметила, что объект значительно удален от их дома, и поэтому ее семья высадила на нем растения, которые не требуют тщательного ухода — яблони, голубику, иргу, черноплодную рябину, алычу, белую смородину, — и ограничивается их поливом и обработкой от насекомых.

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    Полина Кислицына
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