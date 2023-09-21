Популярная российская ведущая рассказала о работах на даче

Ведущая Тутта Ларсен рассказала, что собрала первый урожай с дачи в Подмосковье

Популярная российская ведущая Тутта Ларсен сообщила, что в 2023 году она собрала первый урожай со своей дачи в Подмосковье. Об этом объекте недвижимости и работах на нем она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам Ларсен, для их семьи дача служит убежищем от городской суеты, которое создает контраст с городской жизнью. Просторный участок находится в 160 километрах от Москвы и дорога до него занимает два с половиной часа, звезда призналась, что путь туда — это очередное приключение.

Несмотря на то что объект значительно удален от их дома, ведущая отметила, что они высадили на нем растения, которые не требуют тщательного ухода — яблони, голубику, иргу, черноплодную рябину, алычу, белую смородину, — и ограничиваются их поливом и обработкой от насекомых. «Не все пока плодоносит, но тем не менее в этом году мы сняли первый урожай. Это, конечно, очень приятно и трогательно — иметь свой собственный сад», — поделилась эмоциями Ларсен. Она добавила, что детям нравится помогать ей со сбором урожая и прополкой сорняков. Кроме того, один из ее сыновей «очень любит сдувать садовым пылесосом листья с дорожек и с веранды». При этом звезда подчеркнула, что в первую очередь дача для ее семьи — это место отдыха.

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