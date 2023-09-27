Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на купянском направлении
Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой
Российская артиллерия сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Синьковкой на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его информации, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии украинские военные предприняли попытку провести ротацию подразделений 14 механизированной бригады на передовых позициях. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана.