Критик Соседов назвал гнилой средой круг общения артисток в эмиграции

Критик Соседов назвал гнилой средой круг общения артисток Пугачевой и Хаматовой

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал гнилой средой круг общения российских артисток в эмиграции. Его слова приводит StarHit.

Журналист заверил, что такие уехавшие за границу звезды, как эстрадная певица Алла Пугачева, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) считают себя «солью земли». Журналист также заявил, что данные знаменитости якобы уверяют, что в их лице «уехала Россия».

«Лазарева вращается в кругу таких же, как она: это шоу-бизнес... актрисули, среда гнилая. Всякие Чулпан Хаматовы, Пугачиха. <...> Считают, что они соль земли, приносили прибыль, содержали страну. И что без них России будет плохо, что в их лице Россия "уехала", и теперь России нет, или она осталась нищая, пьяная», — сказал критик.

Ранее Сергей Соседов предположил, что Алла Пугачева вернулась в Россию по двум причинам. Журналист поделился мнением, что звезда прилетела в Москву, чтобы продать свой замок, расположенный в деревне Грязь Московской области, а также проститься с модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым.