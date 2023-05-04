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13:08, 4 мая 2023Культура

Критик Соседов назвал две причины возвращения Пугачевой в Россию

Соседов заявил, что Пугачева вернулась ради продажи дома и похорон Юдашкина и Зайцева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию по двум причинам. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Журналист поделился мнением, что исполнительница прилетела в Москву, чтобы продать свой замок, расположенный в деревне Грязь Московской области, а также проститься с умершими ранее модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, которые являлись ее близкими друзьями.

«Может быть, дом будет продавать. Может быть, отдаст дань памяти и уважения двум гениям моды, которым она многим обязана», — поведал Сергей Соседов.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно в среду, 3 мая. Позже источники из окружения звезды поведали, что артистка прилетела в столицу на рейсовом самолете и сразу из аэропорта направилась в своей загородный особняк. По их словам, в Москве звезда пробудет несколько дней, после чего вернется в Израиль, где проживает с сентября прошлого года вместе с двумя младшими детьми и супругом.

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Анастасия Астахова
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