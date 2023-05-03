Стали известны подробности возвращения Пугачевой в Москву

Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина

Стали известны подробности возвращения эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Москву. Их сообщили источники в окружении артистки, передает «Московский комсомолец».

По данным издания, исполнительница прилетела в Москву на рейсовом самолете, а не бизнес-джете, что означает, что звезда приняла решение о возвращении на родину в спешке. Сразу из аэропорта Пугачева направилась в свой замок, расположенный в деревне Грязь Московской области, что свидетельствует о том, что недвижимость артистки так и не была продана.

Сообщается, что причиной прилета в столицу стала смерть близких друзей исполнительницы, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Известно, что Пугачева планирует посетить похороны последнего, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.

Решение о том, чтобы прийти на похороны Зайцева, которые пройдут уже завтра, 4 мая, в Щелковском районе Московской области, артистка пока не приняла.

Источники в окружении звезды назвали ее возвращение «сугубо частным», а также подчеркнули, что через несколько дней певица вновь вернется в Израиль, куда переехала вместе с детьми с сентября прошлого года.

Ранее помощница Аллы Пугачевой подтвердила возвращение артистки в Россию.