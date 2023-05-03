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10:33, 3 мая 2023Ценности

Названа дата прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая на Жегаловском кладбище

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Названа дата прощания с советским и российским художником-модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Дома моды Зайцева.

Церемония пройдет в четверг, 4 мая, в 12 часов дня в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково Московской области. «Прощание открытое», — отмечается в публикации.

Кутюрье будет похоронен на Жегаловском кладбище, также расположенном в Щелково.

Ранее сообщалось, что Слава Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Алина Гостева
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