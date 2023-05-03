Названа дата прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Названа дата прощания с советским и российским художником-модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Дома моды Зайцева.
Церемония пройдет в четверг, 4 мая, в 12 часов дня в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково Московской области. «Прощание открытое», — отмечается в публикации.
Кутюрье будет похоронен на Жегаловском кладбище, также расположенном в Щелково.
Ранее сообщалось, что Слава Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации.
Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.