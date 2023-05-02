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17:38, 2 мая 2023Ценности

Названа дата прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Названа дата прощания с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Прощание с дизайнером состоится 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище. «Официальная церемония состоится в 11:00», — сообщает издание.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Ранее стало известно о состоянии Юдашкина в последние дни жизни. Историк моды Александр Васильев сообщил, что кутюрье очень плохо себя чувствовал. «Он долго лечился в Израиле, его не могли вернуть к жизни. По сведениям его жены Марины, он ушел в Москве», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

Екатерина Ештокина
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Названа дата прощания с модельером Валентином Юдашкиным
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