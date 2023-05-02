Стало известно о состоянии Юдашкина в последние дни жизни

Историк моды Васильев рассказал, что Юдашкин плохо себя чувствовал в последние дни

Известный российский модельер Валентин Юдашкин очень плохо себя чувствовал в последние дни жизни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал историк моды Александр Васильев. Он напомнил, что дизайнер одежды очень продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием.

Очень плохо. Он очень тяжело болел Александр Васильев историк моды

«Он долго лечился в Израиле, его не могли вернуть к жизни. По сведениям его жены Марины, он ушел в Москве», — сказал собеседник «Ленты.ру».

О смерти Валентина Юдашкина 2 мая сообщил Первый канал. Модельер умер на 60-м году жизни, сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у него в 2016 году.

По информации Telegram-канала Shot, Юдашкин попал в больницу два дня назад из-за ухудшившегося состояния здоровья. Российские врачи сделали все возможное, однако спасти кутюрье уже не смогли.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также разрабатывал форму для военнослужащих российской армии.