Раскрыта причина смерти Валентина Юдашкина

Shot: причиной смерти российского модельера Валентина Юдашкина стал рак правой почки

Причиной смерти российского модельера Валентина Юдашкина стал рак правой почки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, Юдашкин попал в больницу два дня назад из-за резкого ухудшения состояния здоровья, связанного с упомянутой болезнью. Сообщается, что российские врачи сделали все возможное, однако спасти кутюрье уже не смогли.

Известно, что Валентин Юдашкин лечился в московском онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые замедляют развитие метастазов.

О смерти модельера стало известно ранее 2 мая.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.