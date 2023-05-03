Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:18, 3 мая 2023Культура

Помощница Аллы Пугачевой подтвердила возвращение певицы в Москву

Помощница певицы Аллы Пугачевой подтвердила возвращение исполнительницы в Москву

Фото: Вадим Тараканов / Globallookpress.com

Помощница российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила возвращение исполнительницы в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Директор артистки утвердительно ответила на вопрос журналистов о том, прилетела ли звезда в Москву, однако призналась, что не знает, посетит ли Пугачева похороны модельера Валентина Юдашкина, которые пройдут 6 мая на Троекуровском кладбище. «Я пока у нее даже не спрашивала еще», — заявила Чупракова.

Известно, что певица и художник дружили и сотрудничали на протяжении долгих лет. О смерти Юдашкина стало известно во вторник, 2 мая. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

В сентябре прошлого года Алла Пугачева покинула Россию и вместе с супругом и младшими детьми переехала жить в Израиль.

В апреле 2023-го глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить эстрадную певицу на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активист упомянул, что Пугачева выступала с критикой проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также поддерживала артистов, покинувших Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
Иранок уличили в саботаже ношения хиджаба за 5 долларов в час
Газогенератор двигателя ПД-35 покажут на МАКС-2023
Украина понадеялась получить самолеты после начала контрнаступления
Генсек ООН сделал предложение об улучшении зерновой сделки
Акции региональных банков США рухнули вслед за Silicon Valley Bank
Баскетболист ЦСКА Алексей Швед попал в больницу после нападения. Что известно об инциденте и состоянии спортсмена?
Зеленский попросил НАТО пригласить Украину в альянс
Румыния ввела запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины
Близость к Кремлю повлияла на стоимость жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.