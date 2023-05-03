Помощница Аллы Пугачевой подтвердила возвращение певицы в Москву

Помощница певицы Аллы Пугачевой подтвердила возвращение исполнительницы в Москву

Помощница российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила возвращение исполнительницы в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Директор артистки утвердительно ответила на вопрос журналистов о том, прилетела ли звезда в Москву, однако призналась, что не знает, посетит ли Пугачева похороны модельера Валентина Юдашкина, которые пройдут 6 мая на Троекуровском кладбище. «Я пока у нее даже не спрашивала еще», — заявила Чупракова.

Известно, что певица и художник дружили и сотрудничали на протяжении долгих лет. О смерти Юдашкина стало известно во вторник, 2 мая. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

В сентябре прошлого года Алла Пугачева покинула Россию и вместе с супругом и младшими детьми переехала жить в Израиль.

В апреле 2023-го глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить эстрадную певицу на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активист упомянул, что Пугачева выступала с критикой проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также поддерживала артистов, покинувших Россию.