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20:06, 27 сентября 2023Путешествия

Туристку в Турции обвинили в контрабанде из-за трех камней в чемодане

Туристку из Бельгии с тремя камнями в чемодане обвинили в контрабанде в Турции

Фото: djtrenershutter / Shutterstock / Fotodom

Бельгийскую туристку, которая хотела вывезти из Турции три камня в чемодане, задержали на границе и обвинили в контрабанде. Подробности истории сообщает издание LADbible.

Уточняется, что Ким Мергитс из Антверпена путешествовала со своим партнером Уорром. В городе Манавгат на востоке Антальи туристка взяла несколько камней для своего аквариума и упаковала их в багаж.

По данным источника, на таможне в аэропорту туристку задержали, а камни отправили на экспертизу. Выяснилось, что два из них были мраморными кусками напольного покрытия, а третий — архитектурным украшением. Анализ также показал, что они находятся под защитой турецкого закона о культурных и природных ценностях, и поэтому их запрещено вывозить из страны.

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Известно, что за провоз археологических артефактов через границу туристке грозит крупный штраф или тюремное заключение.

Ранее итальянские таможенники задержали туриста из Франции, который попытался вывезти с Сардинии 41 килограмм камней и гальки. Как заявили правоохранители, француз взял камни с пляжа Лампиану в городе Сассари.

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    Марина Черняк
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