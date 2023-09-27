Туристку в Турции обвинили в контрабанде из-за трех камней в чемодане

Туристку из Бельгии с тремя камнями в чемодане обвинили в контрабанде в Турции

Бельгийскую туристку, которая хотела вывезти из Турции три камня в чемодане, задержали на границе и обвинили в контрабанде. Подробности истории сообщает издание LADbible.

Уточняется, что Ким Мергитс из Антверпена путешествовала со своим партнером Уорром. В городе Манавгат на востоке Антальи туристка взяла несколько камней для своего аквариума и упаковала их в багаж.

По данным источника, на таможне в аэропорту туристку задержали, а камни отправили на экспертизу. Выяснилось, что два из них были мраморными кусками напольного покрытия, а третий — архитектурным украшением. Анализ также показал, что они находятся под защитой турецкого закона о культурных и природных ценностях, и поэтому их запрещено вывозить из страны.

Известно, что за провоз археологических артефактов через границу туристке грозит крупный штраф или тюремное заключение.

Ранее итальянские таможенники задержали туриста из Франции, который попытался вывезти с Сардинии 41 килограмм камней и гальки. Как заявили правоохранители, француз взял камни с пляжа Лампиану в городе Сассари.